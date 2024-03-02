‘Engelli vatandaşlarımızın refakatçisi olacağım’

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ile birlikte 'Sevgi Burada' etkinliğinde engelli bireyler ve aileleriyle buluştu. Gökçekaya, "Engelli kardeşlerimiz ve aileleri bizim için çok değerli. Başkan seçilirsem onların refakatçisi ben olacağım." dedi. Gökçekaya, "Biz sizlerle beraber olduğumuzda mutlu oluruz. Bu hayat sizlerle güzel. Bize çok büyük bir sorumluluk yüklenmektedir. Nasip olurda Başkan olduğumda engelli vatandaşlar benim ana konum, ilk önceliğimdir" diye konuştu. "Engelli kardeşlerimiz Çiğli'de sayamayacağımız kadar problem yaşıyor" diyen Gökçekaya, "Engelli vatandaşlar ile ilgili birimimiz ile uzmanlarımız olacak. Önemli olan erişilebilirlik. Belediyede muhatabınız olacak. Engelli vatandaşlara ve Çiğli'ye özel bu ambulansların sayısını 2 ye 3'e çıkartacağız. Engelliler Masası oluşturacağız. Haftalık ve aylık toplantılarıyla onların sorunlarına eğileceğiz. Kaklıç Mahallemizde Büyükşehir Belediyemizin 'İzmirim Bahçesi' içinde engellilere özel Sosyal Tesis kuracağız" dedi.