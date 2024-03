‘Gazze için sözler eyleme dökülmeli’

3 gün boyunca devlet ve hükümet başkanlarını, yüksek düzeyli hükümet yetkililerini, iş insanlarını, uzmanları, akademisyenleri ve gençleri bir araya getirecek Antalya Diplomasi Forumu dün başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, forumda yaptığı konuşmada, "Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bilindiği gibi 6 Şubat 2023'te yaşadığımız asrın felaketi nedeniyle forumumuzu geçtiğimiz yıl iptal etmek durumunda kalmıştık. Acımızı yürekten paylaşan dayanışma ve desteklerini esirgemeyen dostlarımıza bir kez daha ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

DEAŞ'LA MÜCADELE

İnsanlık olarak sancılı bir dönemden geçildiğini anlatan Başkan Erdoğan, "Ülkeler arasındaki gelir adaletsizliği katlanarak artıyor. Savaşlar, eskisinden çok daha kanlı geçiyor. Sömürgecilik devam ettiriliyor. Türkiye, krizlerden en çok etkilenen ülkelerden biridir. Pek çok ülkenin son 5-10 yılda yüzleştiği terör tehdidiyle biz 40 yıldır mücadele ediyoruz. DEAŞ'la sahada göğüs göğüse mücadele edip bu örgütü bozguna uğratan yegâne NATO müttefikiyiz. Yükselen İslam düşmanlığının hedef aldığı toplum kesimlerinin başında bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geliyor. Son dönemde protesto eylemi kılıfı altında Avrupa'da mukaddes kitabımız Kur'an'ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıların çoğu, Türk Büyükelçiliklerinin önünde gerçekleştirildi" dedi.

'MÜESSİR AKTÖR TÜRKİYE'

Türkiye'nin hiçbir hadiseyi görmezden gelme lüksü olmadığını anlatan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Yakın dönemde yaşadığımız hadiseler bize şunu öğretti: Diplomasi krizlerin barışçıl çözümünde elimizdeki en büyük araçtır. Yeter ki diplomasiye şans tanıyalım. Bu hakikatleri göz önüne alarak, son 21 yılda ekonomiden ticarete, savunmadan ihracata her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Türkiye'nin yazdığı başarı hikâyesi herkesin malumudur. Geçtiğimiz hafta 5'inci nesil savaş uçağımız KAAN'ın da ilk uçuşunu başarıyla yapmasıyla, artık bu alanda farklı bir lige yükseldik. Türkiye; Hem Batı'yla, hem Doğu'yla kazan-kazan temelinde ilişkiler kurabilen, hiçbir ayrım yapmadan mazluma, mağdura ve ihtiyaç sahibine el uzatan, bekası tehlikeye girdiğinde sahada her türlü tedbiri süratle alabilen, velhasıl her alanda güçlü, dirayetli, vicdanlı "müessir bir aktör" olarak öne çıkmaktadır. İnşallah önümüzdeki dönemde de hakkı haykırmaya, adaleti savunmaya, tüm dünyada dostlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz."

'GARANTÖRLÜĞE HAZIRIZ'

Gazze'de yaşanan zulümle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar kesinlikle savaş değil soykırım girişimidir. Savaşın bile uyulması gereken bir ahlâkı, adabı vardır. Netanyahu yönetimi katliam politikalarını pervasızca sürdürebiliyor. İsrail'e destek veren Batı ise dökülen kana ortak oluyor. Sözler eylemle desteklenmedikçe, ne Filistin'deki zulmü durdurmak, ne de uluslararası sisteme güveni yeniden inşa etmek mümkündür. Garantörlüğü de içerecek şekilde sorumluluk almaya hazır olduğumuzu belirttik. Bir kez daha uluslararası toplumu Gazze'ye sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.