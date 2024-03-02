Kesin aday listeleri yarın açıklanacak

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için takvim işliyor. 34 siyasi partinin katılacağı yerel seçimler için kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak, 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek.

SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan edilen seçim takvimi, 1 Ocak'ta işlemeye başladı. Takvim doğrultusunda bugüne kadar yürütülen iş ve işlemler kapsamında YSK, 2 Ocak'ta seçime katılma yeterliliğine sahip 36 siyasi partinin bulunduğunu belirledi. Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için ise 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında kura çekimi yapılmıştı.