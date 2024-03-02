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Haberler Politika Kesin aday listeleri yarın açıklanacak

Kesin aday listeleri yarın açıklanacak

HABER MERKEZİ
Kesin aday listeleri yarın açıklanacak

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için takvim işliyor. 34 siyasi partinin katılacağı yerel seçimler için kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak, 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek.

SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan edilen seçim takvimi, 1 Ocak'ta işlemeye başladı. Takvim doğrultusunda bugüne kadar yürütülen iş ve işlemler kapsamında YSK, 2 Ocak'ta seçime katılma yeterliliğine sahip 36 siyasi partinin bulunduğunu belirledi. Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için ise 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında kura çekimi yapılmıştı.

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