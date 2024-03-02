Menemen’de açılış yağmuru başlıyor

Menemen Belediyesi, temelini attığı birçok projede açılışa hazırlanıyor.

İlçede 3 Mart günü itibariyle peş peşe kurdele kesileceğini açıklayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Hayal ettiklerimizi hayata geçirmenin gururu içindeyiz" dedi.

DEV PROJELER

Menemen Belediyesinin tamamını öz kaynaklarıyla yaptığı; Çanakkale asfaltı üzerinde 460 metre uzunluğundaki battı-çıktı projesi, 10 bin metrekarelik alanda yapılan Türkiye'nin en büyük tematik çocuk köyü, iki yarı olimpik yüzme havuzunu da barındıran Asarlık Sosyal Tesisi, 2 bin metrekare kapalı alanıyla fitness center gibi dev projelerin açılışı, pazartesi itibariyle başlayacak. Bu projelere ek olarak birçok tamamlanan proje için de kurdele kesilecek. Açılışlara ilişkin açıklamalarda bulunan Menemen Belediye Başkanı Pehlivan, "Projelerimiz içinde eser ve hizmet belediyeciliğinin örnekleri yer alıyor" diye konuştu.