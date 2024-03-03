MHP, 14. Olagan Büyük Kurultayı’na hazırlanıyor

MHP, 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 14. Olağan Büyük Kurultayı'na hazırlanıyor. Kurultay kapsamında ilçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan parti, yerel seçimden 14 gün önce yapacağı kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) seçecek. Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek. MHP Genel Başkanı Bahçeli, kurultay öncesi geçen hafta perşembe günü son kez düzenlenen MYK ve MDK toplantısında, bir önceki kurultayın ardından bugüne kadar yapılan çalışmalar ile genel seçim çalışmaları kapsamında yapılan "Adım Adım 2023 ilçe ilçe Anlatma ve Aydınlatma" programları ile yerel seçim çalışmaları kapsamında "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla yapılan çalışmaları değerlendirdi. Bahçeli, MYK ve MDK üyelerine teşekkür etti.