Son dakika: Muğla’da STK ve kanaat önderleriyle buluşma! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle buluşma töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar...

Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir.

Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız.

ENFLASYON SORUNUNU MUTLAKA ÇÖZECEĞİZ

Büyüme tarafında da olumlu tablo devam ediyor. Milli gelir 1 trilyon doları geçti. Geçtiğimiz sene yüzde 4.5 büyüme oranıyla Avrupa Birliği ülkeleri içinde ilk sırada yer aldık. Çok kritik bir psikolojik eşiği daha aşmayı başardık. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Enflasyon ve hayat pahalılığı meselesi tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan husustur. Enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız.