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Haberler Politika Başkan Ergün’den ‘Genç Manisa Kart’ müjdesi

Başkan Ergün’den ‘Genç Manisa Kart’ müjdesi

CÜNEYT HASÇELİK
Başkan Ergün’den ‘Genç Manisa Kart’ müjdesi
Hayata geçirdiği projelerde gençlere yönelik çalışmaları da unutmayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalı gençler için başlatılacak yeni bir çalışma Genç Manisa Kart'ın müjdesini verdi. Gençlerde heyecan uyandıran duyuruyu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Ergün, "Sizler için proje üretmekten, yaşamınıza değer katacak çalışmaların altına imza atmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi de sizler için Genç Manisa Kart ile başlayarak yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Sürprizlerimize hazır mısınız?" notunu paylaştı. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan paylaşımın detaylarının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtildi.
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