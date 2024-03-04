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Haberler Politika “Daha adil bir dünya işbirliğiyle mümkün”

“Daha adil bir dünya işbirliğiyle mümkün”

HABER MERKEZİ
“Daha adil bir dünya işbirliğiyle mümkün”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Farklı coğrafyaları, farklı dil ve kültürleri aynı barış umudunda buluşturan üçüncü Antalya Diplomasi Forumu, krizlerin gölgesinde dahi diplomasiyi öne çıkarmak için dünyaya verilen güçlü bir mesaj. Unutmamalıyız ki daha adil bir dünya, birlik, diyalog ve işbirliğiyle mümkün" ifadelerini kullandı. Erdoğan, paylaşımında foruma ilişkin görüntülere de yer verdi.
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