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Haberler Politika ‘Sosyal belediyeciligi asla ihmal etmedik’

‘Sosyal belediyeciligi asla ihmal etmedik’

HABER MERKEZİ
‘Sosyal belediyeciligi asla ihmal etmedik’

Yunusemre Belediye başkanlığı döneminde ilçede vizyon projelere imza atan ve halkın gönlünü fethederek bir dönem daha belediye başkanlığı konusunda tekrar aday gösterilen Cumhur İttifakı'nın Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kayapınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Çerçi, mahalleye başkanlığı süresince yapılan yatırımları anlattı.

HİZMET BELEDİYECİLİĞİ

Çerçi, "Hizmet belediyeciliğimizin yanında sosyal belediyecilik görevlerimizi de asla ihmal etmedik. Hedefimiz hizmetlerimizin bundan sonra artarak

devam etmesi" dedi.

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