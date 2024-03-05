Bedelli hamasetinin bedeli çok ağır oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamayla tepkilerin odağında. Özel, açıklamasında, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

CHP liderinin bu sözleri bedelli askerlik yapan vatandaşlardan tepki toplarken, partisinden birçok kişinin de bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çeken isim ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasındaki fark oldu.

İmamoğlu'nun bedelli askerlik yapmasının yanı sıra Murat Kurum'un askerlik geçmişi gündem yarattı. 2000 yılında Tuzla Piyade Birliği'nde askerlik görevine başlayan Kurum, aynı yılın şubat ayında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na teslim oldu. Daha sonra terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a giden Kurum, 18 aylık zorunlu görevini burada tamamladı. Kurum, daha sonra 21 Temmuz 2001'de ise terhis oldu. Arşivden çıkan fotoğraflar Özgür Özel'i zor durumda bırakırken, Özel'in kendi kalesine attığı gol parti içinde de rahatsızlık yarattı.