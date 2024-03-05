“İzmir’i daha eşsiz hale getireceğiz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda, Mimar ve Mühendisler Grubu İzmir Şubesi üyeleriyle kahvaltı buluşmasında bir araya geldi.

"YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da yer aldığı toplantı sonrası açıklama yapan Dağ, 31 Mart seçimlerinde başarılı olmaları halinde şehir planlamalarında mimar ve mühendis meslek gruplarıyla birlikte çalışacaklarını söyledi. Mimarlar ve mühendislerin Bayraklı ve İzmir'de benzersiz eserlere imza attıklarını belirten Hamza Dağ, "Dokunuşlarınızla şehrimize ruh katıyorsunuz. Mimarlar ve Mühendisler Grubu İzmir Teşkilatının kıymetli mensupları, değerli arkadaşlarım, 1 Nisan sabahı desteklerinizle işbaşına geldiğimizde yine sizlerle birlikte yapacağımız çok iş var. 5 yılda şehrimize kazandıracağımız yüzlerce eser var. Yollarımız, köprülerimiz, kavşaklarımız var. Acil dönüşüm bekleyen yapılarımız var. İnsanlarımızın hizmetine sunacağımız sosyal tesislerimiz, parklarımız bahçelerimiz var. Gençlerimize miras bırakacağımız kütüphanelerimiz, bilim ve teknoloji merkezlerimiz var. Yaşlılarımızı misafir edeceğimiz huzurevlerimiz, yaşlı bakım merkezlerimiz var. Anlayacağınız bu şehirde birlikte yapacağımız çok iş var" dedi.

ŞEHRİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Dağ, "Sadece alt ve üst yapıyı değil, şehrimizin karasında, havasında, denizinde ortaya koyacağımız çalışmalarda, hayata geçireceğimiz vizyon projelerde size ihtiyacımız var. Bu şehrin her sokağında, her caddesinde beraber ter dökeceğiz. Şehrimizin çehresini sizlerle el ele vererek değiştireceğiz. Eşsiz İzmir vizyonumuzu sizlerin emeğiyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Yoluyla, köprüsüyle, altyapısıyla, konutuyla, yeşil alanıyla İzmir'i birçok alanda yeniden inşa edeceğiz. Eşsiz İzmir'i sizlerle daha eşsiz hale getireceğiz. Görev süremizin sonunda da hemşehrilerimize daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sürdürülebilir kent hediye edeceğiz" diye konuştu.

BAYRAKLI İÇİN VİZYONER PROJELER HAZIRLANDI

Bayraklı projelerini de anlatan Hamza Dağ, "Yeni çevreyolunu inşa ederek Menemen- Bayraklı arasında trafikte kalma süresini 10 dakikaya düşüreceğiz. İZBAN'ı Çiğli, Konak, Gaziemir ve Torbalı'da yapacağımız gibi Bayraklı'da da yerin altına alacağız. Bayraklı Smyrna Meydanı'na köprülü kavşak inşa edeceğiz. Altınyol Caddesi üzerine yapacağımız battı çıktı ile, Bayraklı'yı denizle buluşturacağız. İzmir için elimi değil, gövdemi ortaya koyuyorum. Şehrimiz için taş üstüne taş koyan herkesin en büyük destekçisi olacağım" dedi.

"CHP VE İYİ PARTİ'DEN DE OY ALACAĞIM"

Hamza Dağ, 31 Mart'taki seçimlerde CHP ve İYİ Parti tabanından da oy alacağını dile getirdi. Dağ, "Sahada şunu görüyorum. Artık hemşerilerimiz hizmet edilmesini istiyorlar. Bizim siyaset yapma tarzımız hizmet odaklı. İzmir'in kronik sorunlarını temel hamlelerle çözmek mecburiyetimiz var. Dolayısıyla CHP'ye oy vermiş seçmenden de, İYİ Parti'ye vermiş seçmenden de, diğer siyasi partilere de oy vermiş seçmenden de oy alacağımızı düşünüyorum. Çünkü İzmirliler beni Hamza Dağ olarak gayet iyi biliyor" ifadelerini kullandı.