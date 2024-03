Kırkpınar’ın projeleri heyecan yarattı

Cumhur İttifakı'nın İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar'ın, 'Yepyeni bir Bayraklı' sloganıyla gerçekleştirdiği lansman toplantısı büyük beğeni topladı. Kırkpınar'ın sunumunu coşku ve heyecanla karşılayan Bayraklılılar "Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Kırkpınar yapar" sloganları attı.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ

Projelerinİ anlatan Kırkpınar, "Bayraklı'nın gelişimi ve refahı için yola çıkmış bir aday olarak karşınızdayım ve sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Eğitimden sağlığa, çevre korumasından kültürel etkinliklere kadar her alanda Bayraklımızın potansiyelini maksimum seviyeye çıkarmak için çalışacağız. Bayraklı Belediyesi garantörlüğünde, tüm hane sahiplerinin gönül rızası ile yerinde bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Orta hasarlı evlerimiz için, hemşehrilerimizin seçeceği yarısı bizden kampanyası veya rezerv alan uygulaması oluşturacağız" dedi. Belediye tarafından bütün yapılara ücretsiz riskli yapı tespiti sağlayacağını belirten Kırkpınar, içerisinde yarı olimpik havuzlar, futbol, basketbol sahalarını da kapsayan spor kompleksleri oluşturacaklarını müjdeledi.

65 YAŞ ÜSTÜNE HEP DESTEK

Gençlik Belediyesi kurup, belediye iletişim temsilcileri ile düzenli toplantılar sağlayacağını belirten Kırkpınar, "7/24 Yaşayan Gençlik Merkezlerimiz olacak. Her ay 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine ev temizliği hizmeti sunacağız. Evde Kişisel Bakım Desteği vereceğiz. İhtiyaç duyulan her mahalleye taziye evi açacağız. Pazar yerlerini soğuk, yağmur, çamurdan korunaklı halde, otoparkı olan, modern hallerde inşa edeceğiz. İlçedeki ibadethane, cemevleri, türbelerin bakım ve tadilatlarında destek sağlayıp, her ay temizliğini sağlayacağız. Otobüs duraklarını modern kapalı hale getireceğiz. Sokakta yaşayan canlarımız için doğal yaşamlarına uygun hayvan bakım merkezleri sağlanıp tüm bakım ihtiyaçlarını belediyece sağlayacağız" diye konuştu. Kırkpınar'ın sunumu Bayraklılardan büyük beğeni ve alkış topladı.