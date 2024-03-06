‘Çağdaş bir Konak sözü veriyorum’

Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı "Gelişim için tam zamanı Konak" sloganıyla, Swissotel Büyük Efes İzmir'de proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Aynı zamanda AK Parti İzmir Milletvekili olan Çankırı'nıın lansman toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkan Adayı Hamza Dağ, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, Alpay Özalan, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cemal Bekle, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve çok sayıda partili katıldı.

HAYALLER VE GERÇEKLER

Çankırı, "Sunuma geçmeden önce, sizlerle birlikte bir düş yolculuğuna çıkmak istiyorum. Sadece 2 dakikalığına gözlerinizi kapatmanızı rica ediyorum. Bir Konak düşleyin... Buram buram deniz kokan, günün her saati Kordon'a davet eden, pırıltısıyla gözlerinizi alan denizi izlerken mavinin huzur veren rengini elinizdeki gevreğin tadına varacağınızı. Kadifekale'de oturmuş, kuşlarla beraber Konak'ın muhteşem manzarasına seyre daldığınızı... Sokak sokak gezerken, belki de yıllardır yaşadığınız Konak'a ilk defa aşık olduğunuzu düşleyin. Başlangıç noktamız olan saat kulesinde, zamanın farkına varmadığınız bir Konak. Şimdi gözlerinizi açmanızı rica ediyorum. Sizleri bir dakikalık kısa bir film izlemeye davet ediyorum" dedi. Çankırı, Konaklı vatandaşların özellikle yollardan şikayet ettiği bir videoyu konuklara izlettikten sonra, "Anlattıklarım hayal edilen Konak'tı, lakin izlediklerimiz Konak'ın gerçekleri" vurgusu yaptı. Konak'ın ihtiyacı olan somut gerçekleri 5 ana başlıkta topladıklarını belirten Çankırı, "Şimdi sizlere bu problemlerini nasıl çözeceğimizi, nerede ve neyi nasıl yapacağımızı anlatmak istiyorum..." sözleriyle sunumuna devam etti. Yeşildere bölgesi ilk etapta bin 500 konut inşa edeceklerini belirten Çankırı, "Bir bölümünü hak sahiplerine geri kalanlarını ise can suyu dediğimiz transfer aşamasında kullanılacağımız olan yapılar olacak. 5 yılda, 5 bölgede yerinde 5 bin konut yapacağız. Bu süreci kimseyi mağdur etmeden yürüteceğiz. Herkesin sıklıkla kullandığı güzergahlarda gözleri rahatsız eden cephelere estetik bir görünüm kazandıracağız. Alışverişin kalbi olan Kemeraltı'nda bir usta bin usta projesiyle unutulmaya yüz tutmuş meslekler yeniden hayat bulacak" dedi.

"YERİNDE YENİLENME ZAMANI"

Alt yapı sorunu olmayan Kemeraltı projesinin desteklenerek ticaret hacminin artırılacağını belirten Çankırı, " Ulaşım ve otopark sorunu yaşanan yerde sağlıklı bir ticaretten bahsetmek mümkün olamaz. Ticaretin canlı olması için ulaşımın rahat olması ve otoparklarının olması gerekiyor. Özellikle merkezi bölgelerde Basmane Çukuru gibi uygun kamusal alanlarda yapacağımız yer altı otoparkları ile park sorununu ortadan kaldıracağız, Alsancak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı gibi kritik noktalarda ise ayağınız frene değmeden battı çıktılar yaparak trafiği rahatlatacağız. Böylelikle ticarete ivme kazandırmış olacağız... Bu anlattıklarım gerçekleştikten sonra Gıda Çarşısı'na, Kemeraltı'na, Mimar Kemalettin'e neden gitmek istemeyesiniz ki..." diye konuştu.

BAMBAŞKA BİR KÜLTÜRPARK

Belediyenin branş kursları sayesinde 5 yıl içinde ikametgâhı Konak'ta olan 10 bin gence istihdam sağlayacaklarını vurgulayan Çankırı, "Alsancak Gar'ını 600 metre geriye çekerek gün yüzüne çıkardığımız tarihi alanlarıyla, içinde müzeleri, cafeleri ve yeni nesil parklarıyla aslında bir Times Square benzeri bir konumu Konak'a kazandıracağız. Alsancak Meydanı'nın altına yapacağımız otopark ile bölgenin araç yoğunluğunu ortadan kaldıracağız. Şehrimizin akciğeri olan Kültürpark'a içerisinde Winter Wonderland benzeri Tema Parkları, açık ve kapalı tiyatrosu, özel eğitmenler ile yapılan spor alanları, gençler için yapılan kaykay alanları, can dostlarımızın ve evlatlarımızın oynayabileceği bir parkın olacağı düşler sahnesi yapmayı arzu ediyorum... Ayrıca burada herkesin bir defa da olsa mutlaka gittiği Göl Gazinosu'nu yeniden hayata geçirerek, hem Michelin restoranı hem de belediyenin sosyal tesislerinin bulunduğu yani her bütçeye uygun adresleri kazandıracağız" müjdesini verdi.

'İNANMADIĞIM İŞE GİRMEM'

İzmir'in bir fuar şehri olduğunu hatırlatan Çankırı, "Burada yapacağımız kitap, kahve ve gelinlik fuarı gibi herkesin ihracat yaptığı bir ticari hacmi geri kazanacağız. Nasıl ki İzmir İktisat Kongresi'ne hayat verdiysek, Türkiye'nin ilk enternasyonal fuarına da yeniden can vereceğiz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın "Oturmayacağım" dediği şatoyu, gençlerin ve kadınların buluşacağı gastronomi eğitimleri alacağı bir kampüs haline getireceklerini belirten Çankırı, "Değerli konuklar... Ben Ceyda Bölünmez Çankırı! Bugüne kadar inanmadığım hiçbir işe girişmedim, tutamayacağım hiçbir sözü vermedim! Konak'ı daha yaşanır, ileri, çağdaş, modern bir yaşam merkez haline getireceğimizi sizlerin huzurunda tüm Konaklı hemşehrilerime taahhüt ediyorum! Lansman toplantımıza son verirken, başta beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ'a, Konak'ın gelişimi için sahada gece gündüz demeden aşkla, samimiyetle, heyecan ile koşan teşkilat mensuplarımıza ve hayallerimizi gerçeğe nasıl dönüştüreceğimizi anlattığım bu özel günümde beni yalnız bırakmayan siz değerli dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.