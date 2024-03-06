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Haberler Politika Narlıdere’nin kentsel dönüşümü tamamlanacak

Narlıdere’nin kentsel dönüşümü tamamlanacak

HABER MERKEZİ
Narlıdere’nin kentsel dönüşümü tamamlanacak
CUMHUR İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı Murat Sarman, Kentsel Dönüşüm Derneği'nin 'Bizimle misin? Değil misin?' konulu toplantısına katıldı. Sarman, burada yaptığı konuşmada, ilçenin büyük bir sorunu olan, aynı zamanda mahalleler arasında sosyoekonomik uçuruma yol açan gecekondular ve kentsel dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalara değindi. İlçe halkının yaşadığı mağduriyetin bilincinde olduğunu belirten Sarman, "Kentsel dönüşümü gerçekleştirirken, sadece evi değil aslında bütün kenti daha yaşanabilir bir vizyonla dönüştüreceğiz" dedi.
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