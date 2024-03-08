DEM’lenmekten vazgeçmeyen Özel’i başkan adayı yalanladı

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de kaos bitmek bilmiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz Salı günü Afyonkarahisar'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Açılış öncesinde konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Belediye'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullandı.

ÖZEL "DİL SÜRÇMESİ" DEDİ

DEM Parti kanadında rahatsızlık yaratan bu açıklama sonrası, Özgür Özel Uşak'taki mitinginde, Burcu Köksal'ın sözlerini reddederek düzeltmede bulundu. Özel, "Afyon'da bir sürçü lisan oldu. Burcu hanım 'Başkanım siz düzeltir misiniz' dedi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diye konuştu. Özgür Özel tarafından konuşması reddedilen Köksal, bir gazeteci aracılığı ile paylaştığı mesajında sözlerinin arkasında olduğunu ifade ederek Genel Başkanı'nı yalanladı. Sözlerinin dil sürçmesi olmadığını dile getiren Köksal, "Başkan seçilmem halinde şehri DEM Partililerle yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil verdiğim söz üzerine konuştum. Bu sözümün de arkasındayım" diye konuştu. Tartışmaya dahil olan Ekrem İmamoğlu ise, Köksal'ı eleştirerek, "Öyle bir durum yok. Biz insanları ayırt etmeyiz kardeşim! Ya kendilerine başka bir iş bulurlar ya da başka bir partiye geçerler!" şeklinde konuştu.