“10 yılda Yuntdağı’na tam destek verdik”

Manisa'da, Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmaları kapsamında Bostanlı, Çamlıca ve Karakılınçlı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Çerçi, 10 yılda Yuntdağı'nı her alanda desteklediklerini, seçilmeleri durumunda desteklemeye de devam edeceklerini söyledi. Çerçi, "Yuntdağı'na yaptıklarımız ortada. Ortaköy'de yaptığımız biyolojik gölet ve er meydanıyla bölgenin adını Türkiye'ye duyurduk. Kamp karavan alanımız da burada. Üreticimizi, besicilerimizi destekledik. Fidan dağıtımları, göz aşılama çalışmaları, arı kovanı desteklemesi, ova yollarının açılması, bozulan yolların yapılması, kilit parke taşı çalışmaları ve daha bir çoğu. Eksiklerimiz de vardır elbet. Sizlerin de desteği ile yeni dönemde de çalışacağız" dedi.