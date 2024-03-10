Girişimci kadınlara 100 bin TL destek

Yerel seçimlere kısa bir süre kala saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, KADEM'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği 'Dünyanın Yükünü Taşıyan Kadınlarımız' temalı buluşmaya katıldı.

KREŞ SAYISI ARTIRILACAK

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın eşi İrem Beyza Elban, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile kent genelindeki okullarda görev yapan öğretmenler ve KADEM üyelerinin bulunduğu toplantıda Çankırı karanfil dağıttı. Kentin en önemli ihtiyaçları arasında özellikle çalışan anneler için kreş sayısının yetersizliğini vurgulayan Çankırı, burada yaptığı konuşmada Konak'ta tuvaleti dışarıda olan okulları hatırlatarak göreve geldikleri andan itibaren bu sorunlara neşter vuracaklarını söyledi.

ÜRETİCİLER DE UNUTULMADI

Milletvekilliği görev süresince üretici kadınları destekleyen birçok projeye imza attıklarını söyleyen Çankırı, Türkiye'nin ilk sosyal kooperatifi olan Topraktan Tabağa kooperatifini kurarak sorgül buğdayının canlandırılması ve pandemi döneminde bölgede küçük çiftçi ve üreticiyi destekleyerek yerel ekonominin kalkınması için çalışmalar kaydettiklerini ifade etti. İçinde bulunduğu ve hayata geçirilmesi sürecinde rol oynadığı projelerini anlatan Çankırı, "Gastronomi turizminde ihtiyaç duyulan iş gücünün karşılanması maksatlı Mutfakta Umut Var Projesini hayata geçirdik. Katılımcılar üç aylık mesleki ve teknik eğitimin ardından üç aylık uygulamalı iş başı eğitimlerini tamamlayarak aşçı çırağı meslek sertifikalarına sahip oldular. Yine 'Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi', pazarlarda oluşan kullanılamayan sebze ve meyvelerin tarım toprağının iyileştirilmesi amacıyla komposta dönüştürülmesini amaçlayan rejeneratif tarım projesini gerçekleştirdik" dedi.

KİRA YARDIMI DA OLACAK

Yerel politikada özellikle kadınların belediye hizmetlerinde tam teşekkülü yararlanması gerektiğini hatırlatan Ceyda Bölünmez Çankırı, göreve geldikleri andan itibaren kendi işletmesini kurmak isteyen veya küçük işletme sahibi kadınlara destek müjdesi verdi. Çankırı, "Belediye olarak ilk kez kendi işletmesini kurmak isteyen ve kadınlarımıza kira yardımlarından işletme danışmanlığına varana kadar hizmet sağlayacağız. İzin ve ruhsat süreçlerinde yine özel uygulamalara giderek pozitif ayrımcılık yapacak, üretici kadın atölyeleri ile el emeği ürünlerini pazarlayacakları alanlarda tüketici ile buluşturulacak ve e-ticaret yapmalarına ön ayak olacağız. Özellikle sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken mahallelerimiz için göğüs kanseri ve rahim ağzı kanseri taramalarının belediyenin mobil sağlık araçlarıyla devamını sağlayacağız ve sizlere buradan kendi adıma günün müjdesini vermek istiyorum. 1 Nisan itibariyle girişimci kadınlara 10 bin TL ile 100 bin TL aralığında proje niteliğine göre can suyu olacak ilk hibeyi Konak Belediyesi olarak biz vereceğiz" şeklinde konuştu.