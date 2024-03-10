‘İnsanlık artık İsrail Naziliği ile yüzleşiyor’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan, dün Haliç Üniversite Konferans Salonu'nda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada, medeniyetin eşsiz birikimini geleceğe taşıma ve insanlığa ışık olma yolculuklarının, 1951 yılında İlim Yayma Cemiyetiyle başladığını belirtti. İlmi yeryüzüne hakim kılmak için çabalayan bir ümmetin neferleri olduklarını belirten Bilal Erdoğan, Filistin'de katliam yapan İsrail ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Biz, ilmi her daim insanlığa hizmet etmek ve insanı yaşatmak için öğrenir ve öğretiriz. Bugün soykırımcı İsrail'in yaptığı gibi yıkmak, yok etmek ve tüketmek için değil. Soykırımcı İsrail, sadece Gazze'yi değil kendi tarihini ve doğacak olan çocuklarının geleceğini de yok ediyor. Artık insanlık İsrail Naziliği ile yüzleşiyor. Halbuki her daim ifade ettiğimiz gibi; ilim oldurmak içindir, öldürmek için değil."