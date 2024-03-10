“İzmir’in çehresini değiştireceğiz”

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menemen Çocuk Köyü açılışına katıldı. AK Parti'li Menemen Belediyesinin ilçede yaptıklarının İzmir için de bir teminat olduğunu belirten Dağ, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın 3 yıl gibi kısa bir sürede ilçedeki gidişatı tersine çevirerek çehresini değiştirdiğini dile getirdi.

MİLYARLIK BORÇ KAPANDI

Dağ, Pehlivan'ın en önemli icraatlarından birinin geçmişe dönük 1,2 milyar liralık borcunu ödemek olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda belediye personelinin geriden gelen maaş ödemeleri ve alamadıkları ikramiyeleri de göreve gelir gelmez telafi etti. Menemen sokaklarının temizliği için, sizlerin sağlığı için 151 yeni aracı hizmetinize sundu. Menemen tarihinin en büyük yol çalışmasını bu 3 yılda gerçekleştirdi" diye konuştu. İzmir'de 10 yıldır battıçıktı ve köprülü kavşak yapılmadığını kaydeden Hamza Dağ, Menemen'deki 100. Yıl Alt Geçidi'nin ise 4 ayda bittiğini bildirdi. Vatandaşların desteğiyle 1 Nisan sabahı Menemen'de gerçek belediyeciliğe devam etmek istediklerini belirten Dağ, "İzmir'in çehresini değiştirmek, kronik hale gelen sorunlarını bir an evvel ortadan kaldırmak için oylarınıza talibiz. Biz şehrimiz için dertleniyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni çevre yoluyla Menemen'den Buca'ya 20 dakika, Menemen'den Bornova'ya 10 dakikada ulaşabilir hale geleceğiz. 16 battıçıktı ve köprülü kavşak yapacağız. Göreve geldiğimiz ilk 2 senede İzmir'in tamamında 100 kreş açacağız. Yeni evlenecek gençlerin dezavantajlı olanlarına çeyiz desteği vereceğiz" dedi.