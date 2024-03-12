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Haberler Politika Cemil Tugay, Soyer’i bir kez daha hedef aldı

Cemil Tugay, Soyer’i bir kez daha hedef aldı

HABER MERKEZİ
Cemil Tugay, Soyer’i bir kez daha hedef aldı
İzmir'de mevcut Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'in yerine Cemil Tugay'ın aday gösterilmesi ortalığı karıştırmıştı. Soyer, Tugay'a destek vermezken, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına katılmıştı. Tugay ise, "İçim acıyor. Burada bir dakika bile yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başkaları için çalışıyor" demişti. Yeni bir açıklama daha yapan Tugay, Soyer'in kendisi ile fotoğraf bile vermek istemediğini belirtti. Sessizliğini bozan Soyer ise, "Kendisini tüm açılışlara davet ettik ancak etkinliklerin hiç birine gelmedi, iki defa randevulaştık ancak bunlar da kendisi tarafından iptal edildi" dedi.
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