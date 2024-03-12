CHP İzmir’e sürekli dayatma yapıyor!

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, dün akşam katıldığı televizyon programında seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GÖZ UCUYLA BAKIYORUZ"

Rakibi CHP'li Cemil Tugay'la ilgili bir soruyu da yanıtlayan Dağ, "Kendisi Karşıyaka Belediye Başkanı... Bostanlı'yı da Karşıyaka'yı da gezdim. Herkesin bana söylediği: Karşıyaka'ya ne yaptı ki, Büyükşehir'e yapacak? 1 Nisan sonrasına kongrede bu insanlar benim yanımda olsun hesabı var" ifadelerini kullandı. İzmir'de çok hoşgörülü bir kampanya yürüttüklerini dile getiren Dağ, "Rakiplerimize de göz ucuyla bakıyoruz ama kendi yolumuzda gidiyoruz. 30 ilçe başkan adayımız da çok özverili çalışıyor sürekli bir araya geliyoruz, geri dönüşler alıyoruz. 19 günlük bir süre kaldı. İzmir'in hizmet ihtiyaçları var, çözüm bulmamız gereken meseleler var. Palyatif çözümlerle gitmeyeceğiz. Sorunlarımız görmezden geline geline çözülemez hale geldi. Temel adımlar atmamız lazım. Bu da çok ciddi çalışmayı gerektiriyor. 1 Nisan'dan sonra öyle bir çalışma ortaya koymak zorundayız ki. Sadece ben değil, Belediyede çalışan bürokrat da bunu yapacak" dedi.

HAYALLERİM ÇOK BÜYÜK

"İzmirliler sorunları yaşayarak görüyorlar" diyen Hamza Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben İzmirli ve İzmir'de yaşayan biri olarak İzmir'in marka değerlerine zarar verecek şeylerden kaçınıyorum. Benim İzmir ile ilgili hayallerim çok büyük. Sıralamayı benim hayallerime göre koymadık, İzmir'in gerçeklerine göre koyduk. Ben istiyorum ki, Alsancak Limanımızı kruvaziyer, Çandarlı'ya yük gemisi ağırlığını alıp, Basmane, Konak Kemeraltı'yı yürüyen Konak yapalım. Otoparklar yapalım istiyorum. Buraya gelene kadar trafik, körfez meselesi, yemyeşil bir İzmir yapalım. Gerçeklere göre hareket etmemiz lazım."

"5 YIL İÇERİSİNDE HİÇBİR SORUN BIRAKMAYACAĞIM"

Kentsel dönüşüm konusunda da rakiplerinde şehrin estetiğini düşünme yönünde bir heyecan olmadığını gördüklerini dile getiren Hamza Dağ, "Bana gelen talep, buraları temizleyin yönünde. İzmir'in marka değerini düşürecek hiçbir söylemde bulunmayacağım. Göreve geldiğimizde birçok alanda çözümleri ortaya koyacağız. Arabaların alt takımlarını yaptırmaktan bıktık. Mahalle aralarına kadar yollar, bakılmamış. Hem metropolde hem taşra ilçelerde sorun var. Ben en kötülerinden başlayarak 5 yıl içerisinde hiçbir sorun bırakmayacağım. 5 yıl sonunda çok farklı bir İzmir göreceğiz" dedi.