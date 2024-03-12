“Muğla’da herkes mağdur”

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için ziyaret ettiği bir fabrikada gördüğü manzara üzerine Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Çalışanların sobayla ısındığını gören Ayaydın şoke oldu. Ayaydın, "Merak edip yetkililere sordum. Neden sobayla ısınıyorsunuz diye. Biliyorum ki burası Muğla'nın doğalgazla buluşan nadir yerlerinden biri. Hemen önlerinden geçen doğalgaz çalışmaları tam 2.5 yıldır bir türlü bitirilemediği için bağlanamıyormuş" dedi.

"ÇİNLİLER KAPIDA BEKLİYOR"

Fabrikada 200 bin adet gözlük çerçevesi üretildiğini belirten Ayaydın, "Tanesi yaklaşık 20 dolardan 4 milyon dolarlık bir iş. Yapamazlarsa Çinliler pazarı kapmak için kapıda bekliyormuş. Daha önce Muğla'da bir fabrika rekabet edemediği için kapanmış. Biz bu fabrikalara gözümüz gibi bakmalıyız. Enerji de en önemli girdileri arasında. Ancak kapılarının önünden geçen doğalgaza ulaşamadıkları için maliyetleri artıyor. Sahibi şartlar iyileşirse, istihdamı 500 kişiye kadar çıkarabileceklerini söyledi. Bu fabrika hem ithalatı önleyip dövizimizin içeride kalmasını sağlıyor hem de istihdam yaratıyor. Ancak bu meseleler belli ki Büyükşehir belediyesinin umurunda değil" diye konuştu.

"800 HANE DE GAZ BEKLİYOR"

Aydın Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP'li belediye benim vatandaşımın, tüccarımın, sanayicimin yanında yer almak istemiyor. Uygulama planları bir türlü çıkmadığı için Paşapınarı ve Kafaca mahallelerinde yaklaşık 800 hanenin de doğalgaza kavuşamadığını hayretler içinde öğrendim. Göreve gelir gelmez çözeceğim. Bir fabrikanın, bir evin önünden doğalgaz geçiyorsa o gaz o eve, o fabrikaya ulaşmak için Büyükşehir'in keyfini beklemeyecek."