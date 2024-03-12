Sarayköy’e dev spor kompleksi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dev spor kompleksinin resmi açılışı binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 30 milyon lira, Sarayköy Belediyesi'nin 20 milyon lira ödenek çıkartarak toplamda 50 milyon liraya mal olan dev spor kompleksi göz kamaştırdı. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın ilçe halkına söz verdiği vaatlerinden birisi olan Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun da resmi açılışı yapıldı. Özbaş, "Sarayköy son 10 yılda temel atma törenlerine, açılışlara çok alıştı. Ama bu bizim için yeterli değil. Daha çok işler yapacağız. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır, 100 yıllık tesisimiz hayırlı olsun" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Söze gerek yok. Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun kendisi konuşuyor. Gayret ettik çalıştık ve bu güzelliklere kavuştuk. Bu tesis de doğru örneklerden en güzeli" diye konuştu.