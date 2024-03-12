  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Sarayköy’e dev spor kompleksi

Sarayköy’e dev spor kompleksi

SEBAHATTİN ALP
Sarayköy’e dev spor kompleksi
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dev spor kompleksinin resmi açılışı binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 30 milyon lira, Sarayköy Belediyesi'nin 20 milyon lira ödenek çıkartarak toplamda 50 milyon liraya mal olan dev spor kompleksi göz kamaştırdı. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın ilçe halkına söz verdiği vaatlerinden birisi olan Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun da resmi açılışı yapıldı. Özbaş, "Sarayköy son 10 yılda temel atma törenlerine, açılışlara çok alıştı. Ama bu bizim için yeterli değil. Daha çok işler yapacağız. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır, 100 yıllık tesisimiz hayırlı olsun" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Söze gerek yok. Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun kendisi konuşuyor. Gayret ettik çalıştık ve bu güzelliklere kavuştuk. Bu tesis de doğru örneklerden en güzeli" diye konuştu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA