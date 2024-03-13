“Seçimi ideolojilere kurban etmeyeceğiz”

Cumhur İttifakı İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, esnaf ve vatandaşla bir araya gelerek, şikâyetleri dinledi. Bayraklı sakinlerini dinleyen Kırkpınar, hizmetsizlik şikâyetleri üzerine, "Bu seçimin tek bir sorusu var; mevcut belediye hizmetlerinden, altyapıdan, üstyapıdan memnun musunuz değil misiniz? Bunu kendimize samimi olarak soracağız. Buna vereceğimiz cevap bu seçimin kaderini belirleyecek" dedi. Kırkpınar, "Bu seçimde bana değil, kendinize oy kullanacaksınız. Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar beklemek beyhude bir çaba. Yerel seçimlerde siyasi partiyi, siyasi ideolojiyi koyacağız bir kenara. Farklı siyasi görüşlerimiz olabilir. Bu seçim hizmet seçimi. Seçimlere 3 ay kala yolları yamalamaya başlıyorlar. İlçemizde köklü bir altyapı değişikliğine ihtiyaç var" diye konuştu.