“Yuntdağı’ndan birbirleriyle DEM’lenenlere oy çıkmaz”

Cumhur İttifakı Manisa Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi, seçim çalışmaları kapsamında yoğun mesaisine devam ediyor. Çerçi, Yuntdağı'nın kırsal mahallerinden Pınarköy, Süngüllü, Örselli ve Yuntdağyenice'yi ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi. Ziyaretlerde vatandaşlar 'Yaparsa Çerçi yapar' diyerek yerel seçimlerde Dr. Mehmet Çerçi'ye desteklerinin tam olduğunu dile getirdi. Çerçi, "Bu seçim sürecinde görüyoruz ki birbirleriyle DEM'lenenler var. Ama şunu görüyoruz ki Yuntdağı'dan birbiriyle DEM'lenenlere oy çıkmaz. Yuntdağı halkımız sandığa gittiğinde mührünü ona göre vuracak ve aramıza fitne sokmak isteyenlere asla müsaade etmeyecek" dedi.

"HALKIN KARARI NET"

Yuntdağı bölgesindeki halkın karanının net olduğunu gördüğünü dile getiren Çerçi, "Seçim çalışmaları süresi boyunca Yuntdağı bölgesinde yaptığımız mahalle ziyaretlerinde halkımızın kararının Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu gördük. Çünkü biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Yaptığımız eserlerimizle gönülleri fethediyoruz" diye konuştu.