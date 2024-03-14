“Özel’i iki defa yendim sandıktan çıkamadı”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Cengiz Ergün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve Büyükşehir Adayı Ferdi Zeyrek'e sert eleştirilerde bulundu. Özel'in Manisa'da teşkilatında ve belediyelerde seçim kazanamadığına vurgu yapan Ergün, "Bu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i teşkilatında seçim kazamadığı gibi iki kere belediye seçimlerinde yendim. Sandıktan çıkamadı" dedi. 2 ton suyu 1 liradan vereceğini açıklayan CHP Adayı Ferdi Zeyrek'e seslenen Başkan Ergün, "Ben açık konuşmayı seven bir insanım ve bugüne kadar hiçbir zaman hayal satmadım. Yalanla dolanla işimiz yok. Neyse dobra dobra söyledik. İzmir, Muğla, İstanbul, Ankara aynı partide. Onlar da büyükşehir. Neden 2 ton su 1 lira değil. Bütçeyi hesaba katmadan indirim vadetmek popülizmdir. Oy almak için insanları istismar etmektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu 2019 seçimlerinde suya yüzde 40 indirim yapacağını vaat etti, bunu yapamadığı gibi, üstüne de zam yaptı. Yapamazsın Ferdi Bey, yapamazsın. Benim hemşehrilerimi kandıramazsın. MASKİ'nin kapısına kilit vurduramazsın. 780 mahallenin 265 tanesinin altyapılarını yapan bir başkanım ben. Bir mahalle muhtarı gelecek altyapı yap diyecek, ben suyu 1 lira yaptım yapamam mı diyeceksin? Arıtma tesislerini çalıştırmayacak mısın? Davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Burada söylenecek tek bir şey var. Atma Ferdi din kardeşiyiz" dedi.