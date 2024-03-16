CHP’li başkanın Seçim Merkezi ruhsatsız çıktı

Denizli'nin Honaz İlçe Belediye Başkanı ve başkan adayı CHP'li Yüksel Kepenek'in, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) olarak ilçe merkezinde 11 Şubat'ta görkemli bir törenle açtığı 2 katlı binanın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Yan binadan çekilen kaçak elektrik hattı, şikayet üzerine AYDEM tarafından iptal edilirken, ruhsatsız olduğu için elektrik ve suyu bağlanamayan binanın aydınlatılmasının jeneratörle sağlandığı ortaya çıktı. Skandal, ruhsatsız binanın hissedarlarından 66 yaşındaki Oğuz Atalay'ın kira sözleşmesi imzası için Honaz Belediyesi'ne çağrılması ile ortaya çıktı.

Atalay, "Şubat ayı ortalarında kira sözleşmesine imza atmam gerektiğini söylediler. Ruhsatı olmayan binada, yıllardır kimsenin durmadığını ve sağlamlığının garantisi olmadığını söyledim. 'Bir miktar para verelim, sözleşmeyi imzala' dediler ama imzalamadım. Yan binadan elektrik hattı çekmişler. Aydem'e şikayet ettim. Elektrik hattını iptal ettiler. Jeneratör koymuşlar. Yeniden ikaz edince Belediye Başkanı, 'Buraya çok masraf yaptım, yeni bina bulur bulmaz çıkacağım' dedi ama bir ay oldu çıkmıyor. 6 Mart'ta CHP ilçe yönetimi hakkında Honaz Kaymakamlığına şikayette bulundum. Yasal olarak bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.