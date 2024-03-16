“Kent Müzesi’ni açmanın gururunu yaşıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, açılışını gerçekleştirdikleri Denizli Kent Müzesi'nin 1 ay boyunca ücretsiz ziyaret edilebileceğini müjdelerken, "Denizlimizin bu güzelliklerini herkes görmeli" dedi. Denizli'nin değerlerinin kaybolmaması, geleceğe aktarılması, insanların öz kültürlerini öğrenerek geçmişini bilmelerinin çok kıymetli ve önemli olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, "Söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Denizli'mizin yüzlerce yıllık geçmişine tarih tutan Kent Müzemiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm hemşehrilerimizi Kent Müzemize bekliyoruz" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında 5 Şubat 2021'de imzalanan protokolle restorasyon çalışması başlayan Denizli Kent Müzesi, 1940'lı yıllarda Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi'nin uygulama birimleri olarak atölye binaları şeklinde inşa edildi. İlk etapta haftanın her günü sabah saat 08.00'de kapılarını açacak Denizli Kent Müzesi saat 19.00'a kadar hizmet verecek.