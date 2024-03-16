‘Seferihisar trafiği projelerle rahatlayacak’

CUMHUR İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, Seferihisar trafiğini rahatlatacak battı çıktı projesi ile ilgili konuştu.

OTOPARKLAR YAPILACAK

Seferihisar'da vatandaşlarla yapılan röportajlarda halkın "trafik sorununu çözerse Ahmet Aydın çözer" söylemine dikkat çeken Aydın, "Projelerimizi her fırsatta Seferihisarlı vatandaşlarımıza detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Kimse bize kaynak var mı diye sormuyor. Çünkü, Seferihisarlı vatandaşlar 31 Marttan sonra bu projelerin yaşama geçireceğimizi biliyor" dedi.

Lansmanını gerçekleştirdikleri 24 projeden birinin de battı çıktı projesi olduğunu belirten Ahmet Aydın, "Battı çıktı projelerimizi ücretsiz ve kontrollü otoparklarla destekleyeceğiz. Seferihisar'ın trafik sorununa ciddi anlamda set çekeceğiz. Seferihisarlı vatandaşlarımızın araçlarını çok pratik ve rahat bir şekilde park edebileceği, yaya bir şekilde Seferihisar'da işlerini halledip tekrar otoparka rahat bir şekilde ulaşabileceği katlı otoparklar yapacağız" dedi.