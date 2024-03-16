‘Tren yolu yerin altına alınıyor’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Tren Yolu Deplase ve Kent Park Meydan' projesiyle şehri ikiye bölen tren yolunun yerin altına alınarak yerine yeni yollar, dönel kavşaklar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve meydan kazandıracaklarını söyledi. Başkan Yılmaz, projenin de sözünü Cumhurbaşkanı'ndan aldığını müjdeledi.

YEŞİL ALAN OLACAK

"Söz Uçar Eser Kalır Projeler Hazır" diyerek 2024 - 2029 Şehir Yönetim Manifestosu'nda hizmet hamlelerini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Tren Yolu Deplase ve Kent Park Meydan' projesiyle tren yolunu yer altına alıp şehre yeni meydanlar ve dönel kavşaklar kazandıracağını söyledi. PROJE, Altıeylül İlçesi Yakup Şevki Paşa Caddesi'nden başlayarak Yeni İzmir Yolu boyunca devam eden ve Karesi İlçesi Kepsut Caddesi'nde sona eren proje, yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda bir alanı kapsıyor. Geliş-gidiş ve bağlantı yolları da hesaba katıldığında yaklaşık olarak 15 kilometreyi buluyor. Proje ile Balıkesir İl Merkezi'nde yer alan Yeni İzmir Caddesi'nde bulunan demiryolu hattının kaldırılarak mevcut karayolunun düzenlenmesi ve kaldırılan demiryolu alanının ise "Kent Parkı" olacak şekilde yeşil alan şeklinde kullanılması amaçlanıyor.