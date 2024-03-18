MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı, dün Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Kurultayda, 15 sandıkta genel başkanlık seçimi için oy kullanıldı. Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, oylamaya 1295 delegenin katıldığını belirterek, Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

KURTARICI LİDER

Bahçeli, 11. kez genel başkan seçilmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşma iradesinin kurduğunu anlatan Bahçeli, partisinin ülkede yaşayan her insanı Türk milleti tanımı içinde kucakladığını, hepsine aynı gözle baktığını dile getirdi. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; 'Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Bunun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz" diye konuştu.

ÇANAKKALE ZAFERİ!

Çanakkale Savaşı sonucunda kazanılan zaferin, bölgesel ve küresel dengeleri değiştirdiğini, bunun da Türkiye Cumhuriyeti'nin yol haritasını çizdiğini de vurgulayan Bahçeli, Çanakkale'yi geçemeyenlerin bu defa Türkiye'yi topyekun geçmek için çırpındığını belirterek, topla tüfekle sonuç alamayanların, demlenmiş ve devşirilmiş işbirlikçilerinin taşeron kılavuzu ile bir kez daha operasyon çekmekle uğraştığını kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kurultaya yazılı mesaj gönderdi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından okunan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kurultayın parti camiası ile birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz. Biz bu kutlu, ilkeli ve uzun soluklu yoldaşlıktan şeref duyuyoruz. Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP'yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye Yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum."