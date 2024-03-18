CHP’li başkan adayına suç duyurusu şoku

CHP'li Eşme Belediye Başkan Adayı Yılmaz Tozan, seçime sayılı günler kala tehdit ve ağza alınmayacak küfürleriyle gündeme geldi. Bir trafik kazasında arabuluculuk yapmak isterken, Mustafa A'ya ağza alınmayacak küfürlerle tehdit ettiği öne sürülen CHP'li başkan adayı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Edinilen bilgiye göre Ramazan T. isimli sürücü, Mustafa A.'nın aracına çarptı.

HAKARET VE TEHDİT

Olayın ardından arabulucu olmak için işin içine dahil olduğu öne sürülen CHP'li başkan adayının konuşma sırasında Mustafa A'ya küfür ve tehditler savurduğu iddia edildi. Hakaret ve tehdit gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Tozan hakkında kamu davası açılmasına karar verildi. Tarafların 26 Ocak'ta uzlaşmak için bir araya geldiği fakat bunun sağlanmadığı ortaya kondu. Tozan'ın Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak cezalandırılması savcılık tarafından talep edildi.