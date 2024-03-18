Hamza Dağ: Hastaneyi Kiraz’a kazandıracağız

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Hamza Dağ, ilçe ilçe, sokak sokak gezmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hamza Dağ'ın gün içindeki 3'üncü durağı Kiraz oldu. Yeşildere Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Dağ'a, eşi Zeynep Dağ, Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Cumhur İttifakı Kiraz Belediye Başkan Adayı Saliha Özçınar Kutlu eşlik etti.

'YENİ PLAN YAPILDI'

Kentin çok fazla hizmet beklediğini vurgulayan Dağ, "Metropolü neredeyse taşrasından daha çok hizmete ihtiyacı olan bir şehir haline gelmiş vaziyette. Yapacağımız iş çok, metropolde de yapacağımız yollar var taşrada da, hem yollarımız hem de üretim yollarımızı biran önce en iyi hale getirmemiz lazım" diye konuştu. Kiraz'da uzun zamandır yapılamayan hastaneye değinen Hamza Dağ, "Hastanede rant var' deyip 7 defa iptal ettirdiler. 'Kiraz'ın ne rantı olabilir' dedim. Hiç bir cevap yok. Ancak Merak etmeyin, 1 Nisan'dan sonra büyükşehir belediyesi açtığı davadan vazgeçecek. Yeniden plan yapıldı. Süreç şimdi devam ediyor. Onlar isteseler de, istemeseler de Allah'ın izniyle hastaneyi biz Kiraz'a kazandıracağız" diye konuştu.

'İZMİR'E SEVDALANDIK'

Dağ, iftar programına katılan hemşehrileriyle fotoğraf çektirdikten sonra Beydağ ilçesine geçti. Dağ, beraberinde AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı Beydağ Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay ve AK Parti Beydağ İlçe Başkanı Zafer Yüksel ile Ulus Meydanı'ndaki kahvehaneler bölgesinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Beydağ'da vatandaşın yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Hamza Dağ, burada yaptığı konuşmada, "Biz İzmir'e sevdalandık, biz İzmir'in 4.5 milyon insanına sevdalandık, biz İzmir'in sorunlarını çözüme kavuşturmaya odaklandık. Biz bunun derdi içerisindeyiz" diye konuştu.

'HİZMETLERİMİZ KONUŞACAK'

Çok çalışarak çok mücadele edeceklerini belirten Dağ, "Allah'ın izniyle İzmir'in 30 ilçesine, 1294 mahallesine ulaşacağız. 5 sene sonra bu kürsüde biz konuşmayacağız. 5 sene sonra yaptığımız hizmetler bizim adımıza konuşacak" dedi.

"MÜLAKATTA ELENDİM"

Bir televizyon programında konuşan Hamza Dağ, zamanında kendisinin de mülakat mağduru gençlerden biri olduğunu söyledi. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2006 yılında avukatlık bürosunu açtığını ifade eden Dağ, "Hakim olmak istemiştim. Ama mülakatta elendim. Daha sonra AK Parti'nin gençlik kollarında siyasete başladım" ifadelerini kullandı.