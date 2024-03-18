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Haberler Politika ‘Her ay emeklilere 5 bin lira vereceğiz’

‘Her ay emeklilere 5 bin lira vereceğiz’

İHSAN KARATAŞ
‘Her ay emeklilere 5 bin lira vereceğiz’

CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, 'emekli kart' uygulaması ile her ay 5 bin lira emeklilere destek olacağını söyledi. Bu uygulama ile her ay 5 bin lira emeklilere belediyenin destek olacağını ifade eden Savaş, "Sosyal belediyecilik hizmetlerini de en iyi şekilde yapacağız. Belediyenin bu anlamda vermiş olduğu hizmetleri büyüteceğiz. Personel desteği ile evde bakım hizmetlerini yapacağız. Emeklilere destek vermek için her ay 5 bin lira vereceğiz. Emeklilere vereceğimiz kartla emeklimiz, su doğalgaz faturalarını ödeyebileceği gibi çarşı da istediği esnaftan alışverişini yapacak" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE BURS

Öğrenciler için de burs vaadinde bulunan Savaş, her ay 1000 TL burs imkanından yararlandıracaklarını kaydederek, "Bunları yaparken hesabını kitabını yapıyoruz" dedi.

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