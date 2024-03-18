Ürkmez’in çehresini değiştireceğiz

Ürkmez'de iftar programı düzenleyen Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Adayı Aydın, Ürkmez'de düzenlenen Gönül Sofrasında ve sonrasında Ürkmezli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ürkmezli vatandaşlar tarafından yoğun katılımın olduğu gönül sofrası sonrası sahnede bir konuşma yapan Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, 31 Mart sonrası yaşama geçirecekleri projelerle Ürkmez'in çehresini değiştireceklerini söyledi. 15 yıldır üvey evlat muamelesi gören Ürkmez'in 31 Mart tarihi itibariyle Belediye hizmetleriyle buluşacağını söyleyen Ahmet Aydın, "Ben ve arkadaşlarım 5 yıldır sizlere gece gündüz demeden hizmet ediyoruz. 31 Mart'tan sonra Ürkmez'i Belediye hizmetleriyle de buluşturacağız" diye konuştu.