Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart yerel seçimleri öncesi dünya şehri Aliağa hedefi ile hazırlanan projelerini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Serkan Acar'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu proje tanıtımları arasında; ulaşımdan sağlığa, spordan eğitime, kültür sanattan sosyal yaşam alanlarına, barınmadan turizme kadar birçok dev proje yer alıyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi dünya şehri Aliağa hedefi ile hazırlanan projelerini kamuoyuyla paylaştı. En dikkat çekici projelerden biri de havalimanı projesi. Acar, "Ekonomik gelişmişliğinin yanında diğer tüm alanlarda da hızlı gelişimiyle Kuzey Ege'nin lideri olan Aliağa'ya Kuzey İzmir Havalimanı'nın yapılması için gerekli girişimlere başlandı. İzmir'in Yükselen yıldızı Aliağa'nın bu proje ile Kuzey Ege'nin tüm ulaşım ağlarının merkezi haline gelmesi hedefleniyor" dedi.