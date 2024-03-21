  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Aliağa'ya ‘Kuzey İzmir Havalimanı’

Aliağa'ya ‘Kuzey İzmir Havalimanı’

HABER MERKEZİ
Aliağa’ya ‘Kuzey İzmir Havalimanı’

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart yerel seçimleri öncesi dünya şehri Aliağa hedefi ile hazırlanan projelerini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Serkan Acar'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu proje tanıtımları arasında; ulaşımdan sağlığa, spordan eğitime, kültür sanattan sosyal yaşam alanlarına, barınmadan turizme kadar birçok dev proje yer alıyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi dünya şehri Aliağa hedefi ile hazırlanan projelerini kamuoyuyla paylaştı. En dikkat çekici projelerden biri de havalimanı projesi. Acar, "Ekonomik gelişmişliğinin yanında diğer tüm alanlarda da hızlı gelişimiyle Kuzey Ege'nin lideri olan Aliağa'ya Kuzey İzmir Havalimanı'nın yapılması için gerekli girişimlere başlandı. İzmir'in Yükselen yıldızı Aliağa'nın bu proje ile Kuzey Ege'nin tüm ulaşım ağlarının merkezi haline gelmesi hedefleniyor" dedi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA