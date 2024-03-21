“Buharkent’e yepyeni merkezler kazandıracağız”

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol etüt merkezi, kır düğün salonu ve Savcıllı'da halı saha projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

Aydın'ın en küçük ilçelerinden Buharkent'te önemli projelere imza atan Başkan Erol, hizmet atağını hız kesmeden sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kültür Merkezi ve Huzurevi projesinin detaylarını açıklayan Başkan Erol, 3 yeni projenin daha sözünü verdi. İlçede 3 yeni projeyi hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Erol, "Öğrencilerimizin okul derslerine destek olması amacıyla eğitim-öğretim hizmeti sağlayan bir etüt merkezi oluşturacağız. Savcıllı Mahallesi'nde bulunan alana gençlerimizin talebi üzerine modern bir halı saha inşa edeceğiz. İnşa edeceğimiz kır düğün salonu alanlarıyla farklı ortamda düğün ve cemiyet yapma imkanı sağlayacağız" dedi.