‘Kentin iki yakasını bir araya getireceğiz’

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası tarafından ortak düzenlenen 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ile Sohbet Buluşması' toplantısına katıldı. İZTO'nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Dağ'ın yanı sıra İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da katılım gösterdi.

'POTANSİYELİMİZ VAR'

İTB Başkanı Işınsu Kestelli, "İzmir'in yarınlarını konuşmayı çok kıymetli buluyorum. İzmir hepimizin en kıymetlisi. Bir çoğumuz bu güzel kentin hak ettiği yerde olmadığına inanıyoruz. Her zaman söylerim; 'İzmir'de her şeyden var ama hiçbir şeyden tam yok' diye. Yani her alanda potansiyelimiz var, ama hiçbir alanda bunu tam olarak kullanamıyoruz. Hamza Dağ'ın bugünkü buluşmamızı bu çerçevede değerlendirip kentle ilgili vizyonunu daha net anlatmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da, "Ben doğma büyüme İzmirli olan, tüm yatırımlarını bu kente yapan bir kardeşinizim. Şehrimiz çok şeyi hak ediyor. İzmir'in sorunları nedir diye baktığınızda birinci derecede ulaşım, ikinci derece altyapı ve kentsel dönüşüm. Bir deprem yaşadık. Şehrimizin altında 70'e yakın fay geçiyor. Bunlardan bazıları her an kırılması beklenen faylar. Biz acil kararlar almazsak geç kalırız. Özellikle okullar konusunda büyük endişem var. Bunların yeni baştan elden geçirilmesi gerekir" dedi. Körfez Tüp Geçiş Projesi'ni desteklediğini söyleyen Yorgancılar "Diğer konu bir çevre yoluna daha ihtiyaç var. Bu trafiği ikinci çevre yolu olmaksızın çözemeyiz" dedi. Etkinliğin ev sahibi İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise, "Hamza Dağ'ın projeleriyle İzmir'in ana gereksinimlerine odaklanmasını değerli buluyoruz. Bununla birlikte kentimizin sosyo-ekonomik kalkınması için bizlerin de bu alanlarda yaptığımız çalışmalar ile Hamza Dağ'ın projelerinin paralellik içinde olması son derece memnuniyet verici" dedi. Günün son konuşmasını yapan Hamza Dağ ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenerek, "Biz bu yola çıkarken 'basit günlük siyasi tartışmalar içinde bulunmayacağız' dedik. Ancak bir konuya temas etmek zaruret haline geldi. Son zamanlarda CHP Genel Başkanı Özel'in panik halinde olduğunu görüyorum. Programlarında ifadeleri oldu. Bir genel başkanın İzmir'deki aday hakkında konuşmasını manidar buluyorum. Korkusu genel başkanlığı kaptırmak. İzmir'de güzel bir seçim süreci işletiyoruz. Böyle şeylerin söylenmesini doğru bulmadığımı ifade etmek isterim" dedi.

TRAFİK BİTECEK

Dağ, iş insanlarının önemine vurgu yaparak, "Sizler yaptığınız yatırım ile istihdam etiğiniz personel ile üretiminiz ile şehrimize iktisadi anlamda güç katmaktasınız. İzmir tarih boyu dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Bizim de önümüzdeki 5 yıl yapacağımız çok kıymetli işler var. 5 yıl sonunda şehrimizin trafik sorununu tamamen bitireceğiz. Yeni çevre yolunu kazandıracağız. Körfez geçişi projemiz ile körfezi iki yakasını bir araya getireceğiz. Buraya raylı sistemi de proje içinde değerlendireceğiz" dedi.

'DAİMA İSTİŞARE İÇİNDE OLACAĞIZ'

Yatırım yapanların önünü açacaklarını belirten Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık yatırımı ile ilgili ya da yenilenebilir enerji ile ilgili yatırımlar yapmayacağız. Ancak bu alanda yatırım yapan herkesi İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sona kadar önünü açacağız. Tüm bunlar el ele verirsek hayat bulur, ortak akılla istişare kültürü ile hayat bulur. Gece gündüz çalışmak zorundayız. Bu şehrin potansiyelini, heyecanını biliyoruz. Bizimle kolay anlaşıp kolay iletişim kuracaksınız. Bize daima kolay ulaşacak, kolay tanışacaksınız. Daima istişare içinde olacağız" dedi.

'EŞSİZ İZMİR' İÇİN KOLLARIMIZI SIVADIK

Tekinalp ailesi, İzmir'de yaşayan Ağrılılar için iftar yemeği düzenledi. Kaya İzmir Thermal & Convention'da gerçekleştirilen organizasyona Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Şebnem Bursalı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti önceki dönem Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, iş insanı Ahmet Tekinalp ve çok sayıda davetli katıldı. Yemek sonrası konuşan Hamza Dağ, "Biz dertliyiz, dertli. Buradan hareketle 'Eşsiz İzmir' için kollarımızı sıvadık. Önümüzdeki 5 yılda İzmir'imizde yapacağımız çok kıymetli ve mühim işler var. Öncelikle şehrimizin trafik meselesini bitireceğiz. Yeni Çevreyolu'nu İzmir'e kazandıracağız. Bu çevre yolu 9 bağlantı yolu ile şehir merkezine bağlanacak. 16 köprülü kavşak ve alternatif yollarla şehir merkezinde akıcı bir trafik sağlayacağız. Bizim bu şehre dair rüyalarımız var, hayallerimiz var, hedeflerimiz var" dedi.