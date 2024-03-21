Savaş’tan Aydın Ovasını kurtaracak hamle

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, küresel iklim değişikliğine önlem almak için Dalama Çayından Aydın'ın Kemer Barajına, 20 kilometre uzunluğunda bir tünelle suyun taşınacağını söyledi. Savaş, "Bu proje Aydın Ovasının geleceğini kurtaracak" dedi. Savaş, tarım kenti Aydın'ın doğal güzellikleriyle, deniziyle, kumuyla, güneşiyle de turizm kenti olduğunu söyledi. Küresel iklim değişikliğine dikkat çeken Savaş, "Suyun ne kadar kıymetli olduğunu önümüzdeki dönem daha iyi anlaşılacak. Sayın Bakanımla da görüştüm. Dalaman Çayından tünelle Kemer Barajı'na su getireceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de bu konuyu arz ettik. O da çok önemsedi" dedi.