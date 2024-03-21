  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Tosun: Bodrum’un su sorununu kökten çözeceğiz

Tosun: Bodrum’un su sorununu kökten çözeceğiz

OSMAN AKÇA
Tosun: Bodrum’un su sorununu kökten çözeceğiz

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Bodrum için hazırladığı projelerini, 6 başlık altında ve "Bodrum'a Sözüm Var" sloganı ile tanıttı.

YENİ ŞEHİR STADI

Bodrum için hazırladığı toplam 41 projeyi 6 ana başlık altında tek tek anlatan Tosun, işe belediyeden başlayacaklarını söyledi. Bodrum'un en öncelikli çözüm bekleyen sorunlarının su, altyapı ve ulaşım olduğuna dikkat çeken Tosun, Su Yönetim Planı'nı hazırlayarak Bodrum Yarımadası'nın su sıkıntısına kesin çözüm getireceklerini anlattı. Kendisinin Ulaşım ve Trafik Planlama uzmanı olduğunu hatırlatan Tosun, Bodrum'da kış aylarında bile yaşanan ulaşım ve trafik sorununu üç yıl içerisinde çözeceğini söyledi. Bodrum'a yaklaşık 19 km'lik yeni çevre yolunu kazandıracaklarını belirten Tosun, yeni imar yollarının açılacağını, Torba-Turgutreis yolunun düzenleneceğini ve Torba-Yalıkavak arasındaki yolun da bölünmüş yol olacağını kaydetti. Bodrum'un 50 yıllık geleceğini envanter çalışması ve bütüncül bir planlama ile yapacaklarını anlatan Mehmet Tosun, vahşi ve kontrolsüz yapılaşma nedeniyle özgün mimarisini kaybetmek üzere olan Bodrum'un kendi dokusuna ve mimarisine geri döneceğini söyledi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA