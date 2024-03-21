Trafik sorununa köklü çözümler

Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz projelerini anlatmaya devam ediyor. Ulaşım ve trafik sorununa neşter vurmak ve köklü çözümler için planlamalarının hazır olduğunu söyleyen Akdeniz, "Ulaşım, trafik ve alt yapı çalışmaları için hazırız. Nerede, hangi yatırımın yapılması gerektiğini biliyoruz. En öncelikli işimiz; Menderes-Gümüldür Bölünmüş Yol projesi için girişimde bulunmak. Battı çıktılarımızı, alt ve üst geçitlerimizi mutlaka yapacağız. İZBAN'a erişimi kolaylaştıracak, bisiklet yollarını da hayata geçireceğiz. Menderes sünger şehir olacak. Yollarımızı yenileyeceğiz. Hemşehrilerimiz yola çıktığında artık, 'of' demeyecek. Hedefimiz en büyük ihtiyaçtan başlayarak ilk dönemde birçoğuna başlamak ve bitirmek" dedi.