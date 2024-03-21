  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Trafik sorununa köklü çözümler

Trafik sorununa köklü çözümler

HABER MERKEZİ
Trafik sorununa köklü çözümler
Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz projelerini anlatmaya devam ediyor. Ulaşım ve trafik sorununa neşter vurmak ve köklü çözümler için planlamalarının hazır olduğunu söyleyen Akdeniz, "Ulaşım, trafik ve alt yapı çalışmaları için hazırız. Nerede, hangi yatırımın yapılması gerektiğini biliyoruz. En öncelikli işimiz; Menderes-Gümüldür Bölünmüş Yol projesi için girişimde bulunmak. Battı çıktılarımızı, alt ve üst geçitlerimizi mutlaka yapacağız. İZBAN'a erişimi kolaylaştıracak, bisiklet yollarını da hayata geçireceğiz. Menderes sünger şehir olacak. Yollarımızı yenileyeceğiz. Hemşehrilerimiz yola çıktığında artık, 'of' demeyecek. Hedefimiz en büyük ihtiyaçtan başlayarak ilk dönemde birçoğuna başlamak ve bitirmek" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA