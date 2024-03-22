Yılın siyaset bombası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu benim final seçimim" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız. Beraberindeyiz.

Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda tarihi açıklamalar yaparken, Türk siyasetinin gelecek 10 yılını belirleyecek bomba özellikli vurgulamaları oldu. Kurultayda oybirliği ile Devlet Bahçeli, yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasının finali müthişti.

Bahçeli, "Bu benim final seçimim" diyen Başkan Erdoğan'a da seslendi, "Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın.

Cumhur İttifakı olarak yanındayız" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, gençlerle buluşmasında aziz milletimizi çok etkileyen bir açıklama yapmış, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti. Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması iktidar ve muhalefet çevrelerinde geniş biçimde tartışılıyordu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'de yeniden aday olabilmesi mümkün mü? Anayasaya göre Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için 2 seçenek bulunuyor.

Birincisi, Meclis'in Cumhurbaşkanı'nın görev süresi dolmadan önce seçimlerin yenilenmesi kararı alması.

Anayasa'nın 116. maddesi, "İkinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir" diyor. Bu durumun gerçekleşebilmesi için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor.

İkinci seçenek ise, anayasa değişikliği. Bahçeli'nin açıklamasıyla, birinci seçenek, 2028 Mayıs öncesi TBMM'nin erken seçim kararı vermesine yeşil ışık yaktı.

Başkan Erdoğan, TBMM 2028 öncesi erken seçim kararı aldığı taktirde yeniden aday olma, aziz milletin desteği ile 5 yıl daha (2033 yılına kadar ) Cumhurbaşkanı olarak görev yapma imkanı bulacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi açıklaması, Türkiye'de SİYASİ İSTİKRARIN SÜRDÜRÜLMESİNİ SAĞLAYACAK özellik taşıyor.

TBMM'nin aritmetiği, şu anda 2028 öncesi erken seçim ihtimalini göstermiyor ama, önümüzdeki 4 yıl içinde, TBMM aritmetiğinin değişmesini, erken seçim için 360 oy rakamının bulunması ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Özellikle 31 mart yerel seçimi sonrası, bir erken seçim kampanyasına hazırlık yapan CHP'nin, Bahçeli'nin tarihi açıklaması sonrası KRİTİK KAVŞAĞA SOKULMASI olarak değerlendiriliyor.

TARİH 7 ŞUBAT 2023

2014'te parlamenter sistem ve 2018 yılında ise "başkanlık sistemi"ne göre halk oyuyla cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı tartışma konusu olmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında 2023 seçimlerinde adaylarının Erdoğan olduğunu belirtmiş, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağını belirten hukukçulara da tepki gösterip, "En az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız" demişti. O günden bugüne YENİ ANAYASA gündemimizde yerini koruyor.

İYİ PARTİ TEMSİLCİSİ MHP KURULTAYINDA

MHP Kurultayına, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ile bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

Kongreyi izleyenlerin arasında İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve Hakan Şeref Olgun'un olması dikkat çekti.

Seçimlere az zaman kala YUVAYA DÖNÜN çağrılarının, davetlerin İYİ Parti'ye yapılmasının da özellikle üzerinde durulması gerekiyor. Daha önce de birkaç kez 'yuvaya geri dön' çağrısı yapılmıştı ama cevapsız kalmıştı. Siyasetin bu gergin ortamında CHP negatif pozisyonunu sürdürürken, İYİ Parti'nin temsil ediliyor olması çok önemli.

İki parti arasında gerilimin sona ermesi açısından...

31 Mart sonrası, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'yla belli başlık konularda (PKK ile mücadele, Bağımsız Türkiye, Milli Savunma, yakın coğrafyada jeopolitik hamleler) yan yana gelebilmesi gündeme girebilir.

SONUÇ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kurultaydaki açıklaması bir vefayı içermesi kadar, 2028 yılı öncesi, TBMM'nin ERKEN SEÇİM KARARI ALMASI halinde, Başkan Erdoğan'ın 3'üncü defa cumhurbaşkanı adayı olmasına ağırlık kazandırmış görünüyor.

Aziz Milletimizin 'Erdoğan sevgisi' ve SİYASİ - EKONOMİK İSTİKRAR AÇISINDAN HAYATİ bir durum gündemimizde yerini aldı.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE - BÜYÜK TÜRKİYE - KIZIL ELMA HEDEFİNDE YOLUN AÇIK OLSUN BAŞKAN ERDOĞAN....