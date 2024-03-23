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120 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da

HABER MERKEZİ
120 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da

Dün yaklaşık 120 bin Filistinli, ramazan ayının ikinci cuma namazını, İsrail'in çıkardığı zorluklara ve engellemelere rağmen Mescid-i Aksa'da eda etti. On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa'nın yolunu tuttu.

İSRAİL ASKERİ KONUŞLANDI

Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşan Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını burada kıldı. İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki yolları demir bariyerlerle kapatarak bölgede konuşlandı. Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi özellikle de belirli yaş grubunun altındakileri geri çevirdi. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'dan çıkan bazı Filistinlilere müdahalesi nedeniyle kalabalıkta kısa süreli arbede yaşandı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da 120 bin Filistinlinin Aksa'da cuma namazı kıldığı belirtildi.

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