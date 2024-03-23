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Haberler Politika “Aydın’ın ihracatı 5 milyar dolar olacak”

Aydın’ın ihracatı 5 milyar dolar olacak”

İHSAN KARATAŞ
“Aydın’ın ihracatı 5 milyar dolar olacak”
Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Savaş kentin tarım ve sanayi üretimini arttırarak yıllık en az 5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini ifade etti. Yerel seçimlere sayılı günler kala seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, yapacağı projeleri anlatarak seçmenden oy istiyor. Aydın'da 20 bin sosyal konut, kentsel dönüşüm, öğrencilere burs ve emeklilere 5 bin TL destek başta olmak üzere birçok projenin sözünü veren Savaş, kentin üretim ve ihracat kapasitesinin de artacağı müjdesini verdi. Yatırım, üretim, istihdam arttığında ilin zenginleşeceğini dile getiren Savaş, "Kentimizde tarım, sanayi, bitkisel ve hayvansal üretim var. Biz en az 5 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Şu an 1,6 milyar dolar. Denizli'nin ihracatı 4 milyar dolar. Ben bir finansçı olarak Aydın'ın potansiyelini biliyorum. Üreterek zenginleşebiliriz. Kalkınma yerelden başlar" dedi.
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