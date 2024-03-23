AYM başkanlığında yeni dönem için denge formülü

AYM'de Zühtü Arslan'ın emekliye ayrılacak olması nedeniyle yapılan başkanlık seçimini, 15 üyenin 9'unun oyunu alan Başkanvekili Kadir Özkaya kazandı.

2026 yılında emekli olacak Özkaya 2 yıl başkanlık yapacak.

Özkaya'nın ismi, seçim öncesi kulislerde, "denge unsuru" olarak anılıyordu.

Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mahkemeye atanan isimler arasından başkan seçilen ilk üye oldu.

Özkaya, 2020 ve Mart 2024'te, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili görevine de seçilmişti.

Fidan geri çekildi, Özkaya seçildi.

Yargı kulislerinde başkanlık için adı geçen eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan beklentilerin aksine, adaylık için çaba göstermedi.

Bunun üzerine kulislerde Özkaya ve Yusuf Şevki Hakyemez'in adı öne çıktı. 15 üyeli seçimin ilk gününde, Özkaya blok oyları alarak 9 oya ulaştı ve başkan seçildi.

Eski başkan Zühtü Arslan çizgisine yakın isimlerin tercihi olarak gösterilen ve Fidan'ın aday olması durumunda seçimde şansının artacağı belirtilen Hakyemez ise 6 oyda kaldı.

30 Ocak 2024'te emekliye ayrılan Muammer Topal'ın yerine eski Danıştay üyesi Yılmaz Akçil'in seçilmesi, Arslan'ın yerine de yeni üyenin atanacak olması Anayasa Mahkemesi'ndeki dengeleri de değiştirdi.

Bu isimlere, Emin Kuz da eklenecek. Arslan ve Kuz'un ardı ardına emekliye ayrılması, mahkemede bir dönemin kapandığı anlamına da geliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, İKİ İSMİN YERİNE İKİ YENİ ÜYE SEÇECEK

Arslan'ın emekliye ayrılmasıyla, Gül döneminden şu isimler kalacak:

Hasan Tahsin Gökcan Başkanvekili (17 Mart 2026 emeklilik) Engin Yıldırım (2032 emeklilik) TBMM tarafından seçilen ve görevleri süren üyeler şunlar:

Muhterem İnce (5 Ekim 2034 emeklilik) Rıdvan Güleç (17 Mart 2027 emeklilik) Kenan Yaşar (1 Şubat 2034 emeklilik) Başkan Erdoğan döneminde seçilen üyeler, şu isimlerden oluşuyor:

Kadir Özkaya (Başkanvekili) (22 Aralık 2026 emeklilik) Yusuf Şevki Hakyemez (20 Ekim 2028 emeklilik) Recai Akyel (25 Ağustos 2028 emeklilik) Yıldız Seferinoğlu (25 Ocak 2031 emeklilik) Selahaddin Menteş (6 Temmuz 2031 emeklilik) Basri Bağcı (6 Nisan 2032 emeklilik) İrfan Fidan (25 Ocak 2033 emeklilik) Yılmaz Akçil (30 Ocak 2036 emeklilik) YENİ ANAYASA YENİ

AYM BAŞKANI

AYM yeni başkanı Kadir Özkaya'nın önünde iki çok önemli konu var:

1. DEM Parti'nin kapatılması 2. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı yetkisinin daraltılması.

HPD'NİN KAPATILMASI

Zühtü Aslan'ın HDP'nin kapatılması konusunda yavaş davrandığı tartışılıyordu.

Yeni başkan Özkaya'nın yerel seçim sonrası HDP'nin kapatılması konusuna hemen el atacağı ve son kararın verilmesini sağlayacağı değerlendiriliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bölücü PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu belirtilen HDP'nin kapatılması kararının verileceği toplantıları eski başkan Zühtü Aslan'ın engellediğini belirtiyordu.

Ayrıca terörden ceza alan bazı isimler hakkında da hak ihlali kararı verilmesinden dolayı sert eleştirilerde bulunuyordu.

"Ya Anayasa Mahkemesi kapatılsın ya da Anayasa Mahkemesi yapısı yeniden belirlersin" diyordu.

Nitekim Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararının tartışmaları sürüyor.

Anayasa mahkemesinin terörle bağlantılı kişiler hakkında hak ihlali kararı Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ı karşı karşıya getirmişti.

Bu nedenle çözüm için TBMM'nin devreye girmesi bekleniyordu.

Hak ihlalleri yetkisinin daraltılması konusu ile yeni Anayasa tartışmaları gündemde.

Yerel seçim sonrası yeni anayasa çalışmaları hızlanacak.

Bu bağlamda HDP'nin kapatılması ve yeni anayasa ile anayasa mahkemesinin yetkilerinin daraltılması konusu gündeme oturacak.