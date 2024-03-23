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Haberler Politika ‘Düğün salonu ve saha yapacağız

‘Düğün salonu ve saha yapacağız

MURAT YALÇIN
‘Düğün salonu ve saha yapacağız
CUMHUR İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, mahalle buluşmaları kapsamında Kayaköy halkı ile bir araya geldi. Kökten, "Burada yaşadığım için Kayaköy'ün sorunlarını biliyorum" dedi. Kökten şöyle konuştu: "Göreve seçildiğim takdirde önümüzdeki 5 yılda Kayaköy hizmet görecek. Tüm sorunları çözeceğiz ve Kayaköy'ü hak ettiği yere taşıyacağız. Düğün salonu ve spor sahasını imar planı geçer geçmez yapacağız. Yapılaşmanın artmasından dolayı trafo yetersiz kalıyor. Bununla ilgili girişimlere başlandı. Kıdrak boru hattının yenilenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Kıdrak'tan Ovacık'a çıkan suyun artanı da buraya geliyor. Buraya direk gelen bir su hattı yok. Bunun için de Kayaköy'ün altyapı sorunlarının giderilmesi gerekiyor" dedi.
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