‘Emeklilerimizin derdini çözmek boynumuzun borcu’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Karabük ve Çankırı'da halka hitap etti. Karabük'te olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, meydandaki vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. "Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na milletvekilliği seçimlerinde yüzde 62'yi aşan, cumhurbaşkanlığında kardeşine yüzde 64'e varan oranlarda destek verdiniz. Bunun için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" diyen Başkan Erdoğan, "31 Mart'ta sandıkta çok daha yüksek oy oranlarıyla yanımızda olacağınıza inanıyorum. Sizlerin sevgisine, vefasına, kardeşliğine layık olabilmek için bizler de daha çok çalışacağız. İşçisiyle, esnafıyla, üreticisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle bu şehirde yaşayan her bir kardeşimin üzerimizde hakkı var. Bunları ödemekle mükellefiz. Bilhassa çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur" dedi.

'ENFLASYON DÜŞECEK'

Enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını ifade eden Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon Allah'ın izniyle yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında bunların hepsi için daha geniş bir hareket alanına sahip olacağız. İşte o zaman ülkenin imkanlarını milletimizin tüm kesimlerine yansıtarak son dönemde yaşanan refah kayıplarını fazlasıyla telafi edeceğiz. Türkiye'yi geçtiğimiz 21 yılda nasıl 3 kat büyüttüysek inşallah önemizdeki dönemde 2 kat daha büyüterek bunu başaracağız. Azimle ve sabırla çalışarak üstesinden gelemiyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki, aramıza bozguncuları, fitne tüccarlarını sokmayalım. Gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir."

ÇAY 'DEM'LİYORLAR

Muhalefetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz mayısta karşımızda kurulan ittifakı hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi nerede bunlar? 6'lı masa ne oldu? Hepsi dağıldılar gittiler. Şimdi bizim Karadeniz'in çayını DEM'liyorlar. Bu ucube ittifaktan geriye kala kala masanın gizli ortağı DEM ile bir türlü adını koyamadıkları millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı. Sorsan, ittifak yapmadık diyorlar. Ama pek çok yerde ortak belediye başkan adayı, ortak belediye meclis üyesi listesi çıkartıyorlar, belediye bürokrasisi pazarlığı yapıyorlar" diye konuştu.

"DESTE DESTE PARA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI"

Son günlerde CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Şimdi bir de ortaya deste deste, valiz valiz para görüntüleri çıktı. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok, olmamalı. Allah'tan korkuları var mı bilmeyiz, ama kuldan utanması olmayanlardan uzak durmak lazım. Bunun adı siyaset değil" dedi.

"SEFİL BİR DURUMA DÜŞTÜLER"

İstanbul'da da yapılan en ufak bir hizmet olmadığının altını çizen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Hiçbir iş yapmamakla, hiçbir proje sahibi olmamakla övünecek kadar sefil bir duruma düşmüş haldeler. Hiç değilse kabahatlerini kabul edip bir kenara çekilme erdemini gösterseler maalesef bunlarda o da yok."