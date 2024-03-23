‘Kasayı bitirmek istiyor’

CHP'nin Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte mevcut belediye başkanı Mustafa İduğ'u hedef aldı. Eşki, "Bornova Belediyesi'ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için" dedi. Eşki, kendisini zor durumda bırakmak için belediyeye seçim öncesi yağmur gibi çalışan alındığını belirtti.

BAŞKANLA GÖRÜŞTÜ

Eşki şöyle konuştu: "Çiçeğimi aldım, görüşmeye gittim. 'Başkanım kasada bu kadar para var diye reklam yapıyorsunuz, personel sayımız budur' diyorsunuz. 'Bize önümüzdeki 5 yılı rahat yürütmek için lütfen böyle teslim edin, kimseyi işe almayın' dedim. Yağmur gibi işe adam alıyorlar. Ne kadar sabıkalı arkadaş varsa arıyorlar. Aklı sıra, Ömer bunlardan korkar, Ömer Allah'tan başka kimseden korkmaz. Bornova Belediyesi'ne yağmur

gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için"