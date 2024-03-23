AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak'ta tarihi dokulara sahip çıkarak hem ticareti hem de turizmi ilerleteceklerini ifade etti.

"VİZYON KAZANACAK"

Çankırı, "Vatandaşımız artık sadece Konak'a çalışmaya gelmeyecek. Evi de Konak'ta olacak, çocuğu da Konak'ta okula gidecek, iş yeri de Konak'ta olacak. Konak'ta yaşam üçgeni oluşturacağız. Bu yaşam üçgeninin oluşacağı en güzel, en keyifli yerlerden bir tanesi İzmir'in kalbi olan Konak'ımız" dedi. İzmir'de 6 yıldır milletvekilliği yaptığını ifade eden Çankırı, "5 yıldır da yerel yönetimlerde başkan yardımcısıyım. 'Yerel yönetimlerde başkan yardımcısıyım' demek gerçekten benim için çok büyük bir deneyim. Çünkü 810 belediyesi olan AK Parti belediyelerinin yapmış olduğu işlerle hemhal olduk. Onların sohbetlerinde, onların birbirlerine nasıl rol model olduğunu izledik. O yüzden aklımızda çok fazla proje var. Buradaki vatandaşlarımızın hepsini tek tek hayata geçireceğimizden emin olmasını isteriz. İzmir, eskisini yaşatarak yeni bir vizyon kazanacak" diye konuştu.