MİT’ten sözde komutana nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan terör örgütü PKK/ YPG'nın sözde Kamışlı Batı Sektör komutanı "Seydo" kod adlı Halil Tekin'i Suriye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT tarafından yakından takip edilen "Seydo" kod adlı terörist Halil Tekin'in faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi. Yürütülen saha çalışmaları neticesinde Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla Halil Tekin etkisiz hale getirildi

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KANDİL'E HAVA HAREKATI

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.